Inter-Udinese 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Inter-Udinese bissa quanto fatto a Empoli: dopo lo 0-2 del Castellani arriva il 2-0 del Meazza, anche se stavolta con la firma in solitaria di Correa. Tanti numeri interessanti dalla partita di ieri, a livello statistico.

DUE – Le partite consecutive con la porta inviolata. Dopo Empoli arriva anche Inter-Udinese, bis concesso in quattro giorni. È la prima volta in stagione, non accadeva dalle ultime due prima di vincere lo scorso campionato: 1-0 al Verona il 25 aprile, 0-2 al Crotone l’1 maggio.

QUATTRO – Le doppiette di fila per Joaquin Correa, che quando segna concede sempre il bis. Prima di Inter-Udinese c’era stata quella al Verona del 27 agosto, nel suo esordio in nerazzurro, mentre nella scorsa stagione alla Lazio aveva chiuso colpendo il Milan (26 aprile, 3-0) e il Genoa (2 maggio, 4-3). In carriera in tutto ne ha realizzata solo un’altra al Lecce il 10 novembre 2019 sempre coi biancocelesti, più una tripletta quando era al Siviglia.

QUATTRO – Le vittorie consecutive dell’Inter in casa contro l’Udinese. Per trovare una striscia migliore bisogna tornare indietro agli anni Ottanta: sei fra il 2-0 del 26 febbraio 1984 e quello del 30 dicembre 1989.

VENTI – I giocatori di movimento impiegati dal 1′ da Simone Inzaghi nelle quindici partite stagionali. A raggiungere la cifra tonda ci ha pensato Andrea Ranocchia ieri in Inter-Udinese, con Arturo Vidal che l’ha fatto solo in Champions League. Gli unici due (portieri di riserva esclusi) ancora impiegati solo a gara in corso sono Aleksandar Kolarov e Martin Satriano.

DUECENTOQUARANTADUE – I minuti, recuperi esclusi, giocati da Correa in questa Serie A, con quattro gol. La media è di uno ogni ora e trenta secondi, il rapporto più basso per tutta l’Inter. È anche il quarto giocatore di tutto il campionato con la miglior media gol, ma i tre che lo precedono (Fernando Forestieri, Simone Verdi e Andrea Petagna) hanno segnato solo una volta.