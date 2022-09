Inter, la situazione in UCL: doppia sfida con il Barcellona crocevia per gli ottavi

L’Inter, al rientro della sosta, dovrà affrontare delle sfide particolarmente difficile. Fra tutte, spicca il doppio confronto con il Barcellona: il 4 ottobre a San Siro, 8 giorni dopo al Camp Nou. La doppia sfida ai blaugrana è fondamentale per il passaggio del turno.

DOPPIO CONFRONTO – L’Inter sta per entrare nel periodo più caldo della stagione. Non tanto per un aspetto climatico, quanto per il livello e l’importanza delle partite che i nerazzurri affronteranno. In particolare, la situazione nel gruppo C di Champions League è particolarmente bollente. Gli uomini di Inzaghi, dopo la vittoria esterna contro il Viktoria Plzen nell’ultimo turno, affronteranno il Barcellona nella terza e nella quarta giornata del girone.

PUNTI FONDAMENTALI – La doppia sfida ai blaugrana è fondamentale per l’Inter, che se vuole sperare nel passaggio del turno, dovrà uscire con almeno 4 punti da questo doppio confronto. Il primo round si giocherà il 4 ottobre in un San Siro caldissimo, pronto a guidare la squadra verso 3 punti che sarebbero di vitale importanza. Il ritorno si giocherà il 12 dello stesso mese, in quel Camp Nou dove i nerazzurri non hanno mai vinto. Ma in caso di trionfo al Meazza, ai meneghini basterebbe un pareggio nella casa dei 5 volte campioni d’Europa.

PUNTO SUL BARCELLONA – Xavi è alle prese con alcuni problemi di infortuni. Su tutti, spicca quello di Jules Koundè. Il difensore francese si è fatto male in nazionale, e salterà il doppio confronto proprio con l’Inter (vedi articolo). Per la gioia dei nerazzurri. Oltre al francese, da monitorare anche le situazioni anche di Memphis Depay, Frenkie De Jong e Ronald Araujo.