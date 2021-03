L’Inter di Conte deve riprogrammare la ripartenza in Serie A tenendo in considerazione le nuove date del suo campionato. L’obiettivo scudetto entra nella fase clou ma il calendario rappresenta un ostacolo sul tragitto tricolore

CALENDARIO FITTO – L’Inter oggi ha conosciuto quello che sarà il suo nuovo calendario (vedi articolo) dopo la pausa per le nazionali. In meno di un mese affronterà ben sette partite. Ciò significa 21 punti in palio. E partendo dalla situazione attuale della Serie A (vedi classifica), significa giocarsi mezza fetta di scudetto. L’ultima mezza fetta. Il vantaggio sul Milan secondo, più che sulla Juventus terza con asterisco, permette di fare un paio di osservazioni sull’importanza di questi 21 punti. Osservazioni che Antonio Conte non può ignorare, perché la vetta va davvero mantenuta con le unghie e con i denti. E non ci si può illudere sul fatto che vada tutto alla perfezione.

LE SETTE PARTITE – La prima osservazione, banalissima, è sul “paracadute” attuale. Ipotizzando che le inseguitrici vincano tutte loro partite, l’Inter può permettersi due passi falsi e restare comunque in vetta. Ma tra fare 15 e 21 punti c’è una bella differenza. La seconda osservazione, più concreta, è sugli step di crescita che Conte pretende. Tornare a +9 sul Milan vincendo la partita da recuperare, e ripresentarsi a debita distanza con meno partite da giocare, è il segnale che serve per evitare di doversi giocare lo scudetto nelle ultime tre giornate in programma a maggio. Oltre mezzo scudetto, se non tutto, Conte se lo giocherà in meno di un mese. In serie Bologna-Inter sabato 3 aprile (ore 20.45), Inter-Sassuolo mercoledì 7 aprile (ore 18.45), Inter-Cagliari domenica 11 aprile (ore 12.30), Napoli-Inter domenica 18 aprile (ore 20.45), Spezia-Inter mercoledì 21 aprile (ore 20.45), Inter-Hellas Verona domenica 25 aprile (ore 15.00) e Crotone-Inter sabato 1° maggio (ore 18.00). Sono 21 punti importanti per tutti ma per l’Inter di più.