Un’Inter troppo parsimoniosa. Ora l’Arsenal, con un precedente da cui imparare

L’Inter ha sconfitto con il punteggio di 1-0 il Venezia, trovando il successo grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez su assist di Federico Dimarco. Un dettaglio deve essere analizzato con attenzione, soprattutto in vista dell’Arsenal.

LA SITUAZIONE – L’Inter ha avuto la meglio di un buon Venezia nella sfida casalinga vinta 1-0 grazie alla rete di Lautaro Martinez. I nerazzurri non hanno concretizzato le tante occasioni da gol costruite dopo il vantaggio, rischiando di subire la beffa finale a causa del gol, poi annullato per fallo di mano, di Marin Sverko. Ciò rappresenta un’avvisaglia importante in vista dell’Arsenal, prossima sfidante dei meneghini in Champions League. Se i nerazzurri intendono portare a casa i tre punti, non potranno permettersi di sprecare le minori occasioni da gol, rispetto al caso del Venezia, che i Gunners gli concederanno nell’incontro.

Inter, l’Arsenal è per te un esame di maturità: attenzione a questo

IL PRECEDENTE – L’Inter può guardare alla sfida che l’Arsenal ha già disputato in questa Champions League contro un’italiana, nello specifico l’Atalanta. I Gunners, nel match di Bergamo, hanno mostrato di volere assumere un atteggiamento maggiormente “conservativo“, preferendo organizzarsi in maniera compatta e solida dietro per evitare il gol dei bergamaschi. Consci delle abilità in fase offensiva della squadra allenata da Gian Piero Gasperini, gli inglesi hanno quindi saputo cambiare pelle rispetto a quella solitamente mostrata in campionato, assumendo una forma maggiormente adatta al contesto.

LO SCENARIO – Ecco che l’Inter, tenendo in mente tale precedente, dovrà saper incrementare la propria solidità difensiva per scongiurare uno svantaggio che, poi, diventerebbe difficile mettere in discussione. Sarà quindi fondamentale abbinare una fase offensiva di qualità a una fase difensiva estremamente ordinata, facendo quello che è necessario per dare la sensazione di un’unità e compattezza tra i reparti lungo tutto lo svolgimento della sfida.