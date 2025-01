Inter, i troppi infortuni hanno due cause scatenanti: urge nuova strategia

All’Inter la questione infortuni tiene in apprensione sia il tecnico Simone Inzaghi che tutta la tifoseria interista. Strada facendo, all’inizio della stagione ad oggi, la Beneamata ha perso tanti pezzi pregiati a causa di problemi fisici.

INFERMERIA – L’Inter quest’anno deve far fronte a tanti infortuni che hanno messo più volte in difficoltà Simone Inzaghi nello schierare l’undici migliore. Il primo reparto ad essere falcidiato dagli infortuni è quello difensivo. Il primo è stato Fracesco Acerbi il 20 Ottobre si è fermato per un problema al bicipite femorale. C’è stata una ricaduta per il difensore a Novembre per uno stiramento alla coscia. Anche Benjamin Pavard, pilastro della line a tre dell’Inter si ferma il 5 Novembre prima (lussazione della rotula) e poi il 27 Novembre (Infortunio al bicipite femorale). Entrambi in questo momento si sono ristabiliti e probabilmente pronti dopo la partita con il Bologna. A centrocampo quest’anno si è fermato più di una volta Hakan Çalhanoğlu. Il turco si è fermato il 16 novembre (infortunio all’inguine), il 6 gennaio (problema agli adduttori) e in ultima battuta il 13 gennaio con un problema al polpaccio.

All’Inter la questione infortuni è legata anche all’età media dei calciatori

QUESTIONE DI ETÀ – Nell’Inter a questi gravi infortuni possiamo aggiungere anche quello recente in Supercoppa Italiana di Marcus Thuram (per fortuna ristabilitosi in fretta) ed Henrikh Mkhitaryan che starà out 10 giorni per un problema all’adduttore fino al 18 gennaio. Simone Inzaghi, nonostante le numerose rotazioni e cambi sistematici a partita in corso, non è riuscito a preservare l’integrità dei giocatori nel lungo periodo. Nell’ambito degli infortuni in casa Inter, purtroppo, bisogna fare i conti con una realtà: ovvero l’età media più alta della Serie A (29 anni) e troppe competizioni da disputare. Questo connubio ha provocato troppo stress nei giocatori che hanno accusato il colpo. Dare via Davide Frattesi vorrebbe dire perdere un ragazzo giovane e promettente. Prossimo obiettivo dell’Inter è svecchiare la rosa con parsimonia, tenendo sempre in equilibrio esperienza e freschezza sul campo di gioco.