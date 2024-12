Inter, troppi gol subiti nel finale. Gli ultimi minuti sono quelli decisivi!

I gol subiti sono un dato da tenere d’occhio nel corso della stagione. Fino ad ora l’Inter ha una media reti più alta rispetto allo scorso anno. Ma se il dato più allarmante non fosse questo?

INTER – I gol subiti in casa Inter sono un tema caldo. Quest’anno, dopo 14 partite disputate, sono 15 i gol presi, mentre nella stagione della seconda stella appena 22. Ma se non fosse questo il dato allarmante? Una statistica per altro compensata più che egregiamente dal secondo migliore attacco della Serie A con 34 reti all’attivo. Per analizzare questa situazione prenderemo in considerazione proprio le ultime due sconfitte, ovvero quella rimediata per mano dei cugini rossoneri e quella avvenuta ieri sera in Champions League contro il Bayer Leverkusen. In entrambi i casi l’Inter perde i match negli ultimi minuti di gioco. Rispettivamente al 90′ e all’89’ minuto per mano di Nordi Mukiele e Matteo Gabbia.

Inter, i blackout finali un problema!

ATTENZIONE – Per confermare questo discorso ci vengono in aiuto le statistiche. Quest’anno, l’Inter ha subito quasi il 50% dei gol negli ultimi 10 minuti di gioco. È tra l’81’ minuto di gioco al fischio finale che i nerazzurri rischiano maggiormente di prendere reti. A rafforzare questo dato ci sono gli stessi match giocati dalla beneamata. Alla prima di campionato contro il Genoa l’Inter subisce il gol al 95′, alla quarta all’81’ per mano del Monza. Risalendo il calendario, alla sesta contro l’Udinese e alla settima contro il Torino l’Inter prende gol esattamente all’83’ e all’87’. L’apice del black out nei minuti finali viene raggiunto nel derby d’Italia contro la Juventus. Una partita dominata dall’Inter, pareggiata per via del subentrante Kenan Yildiz che segna proprio nei minuti finali. Ultimo nella lista è l’autogol di Matteo Darmian nella partita vinta contro il Parma, sempre all’81’. La squadra di Simone Inzaghi dovrà sicuramente aumentare l’attenzione nei minuti finali delle prossime partite.