Inter, troppe montagne russe. Ora Inzaghi trovi una soluzione

Continua a essere altalenante il rendimento dell’Inter in stagione. Fin troppo, come visto nelle ultime uscite. Anche nell’ultima partita – contro il Bologna – la squadra ha dimostrato di non riuscire a confermarsi dopo un grande risultato, impantanandosi ulteriormente nella corsa alla prossima Champions League. Inzaghi è chiamato a trovare una soluzione

ALTRO STOP – Non migliora il rendimento altalenante dell’Inter che, nelle ultime settimane, si è confermato un vero e proprio viaggio sulle montagne russe. La squadra di Simone Inzaghi continua a trovare grandi risultati (come quello in Champions League contro il Porto), salvo poi puntualmente cadere nella partita successiva. È successo contro il Monza (2-2) dopo la vittoria sul Napoli, è successo contro l’Empoli (0-1) dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan. È successo anche dopo il derby Inter-Milan di campionato vinto 1-0, con lo 0-0 in casa della Sampdoria. E ancora domenica con la sconfitta 1-0 a Bologna dopo la vittoria in Europa. Un’altra trasferta, inoltre, nella quale non sono arrivati i tre punti.

PROSSIMO FILOTTO – Ora Simone Inzaghi è chiamato a trovare una soluzione a questa alternanza di risultati, inaccettabile per una squadra come l’Inter. Soprattutto perché, dopo aver avuto un buonissimo vantaggio sulle inseguitrici, i nerazzurri si ritrovano ora impantanati in piena lotta quarto posto. Un obiettivo da raggiungere a tutti i costi e che andrà ulteriormente ipotecato nelle prossime due partite contro Lecce a San Siro e Spezia in trasferta. Quest’ultima sarà particolarmente da tenere sotto controllo per l’Inter, visto che si giocherà in trasferta – dove i nerazzurri hanno mostrato grosse difficoltà – e soprattutto prima del ritorno di Champions League contro il Porto.