Inter, troppe chiacchiere sullo Scudetto al 95% e nessuna sulla Champions

L’Inter di Conte viene già trattata come squadra Campione d’Italia senza aver ancora vinto lo Scudetto. Una situazione che va oltre la scaramanzia, visto che in Serie A in realtà non ci sono ancora sentenze definitive. E l’argomento Champions League viene incredibilmente ignorato

PERCENTUALE SCUDETTO – Le citazioni pericolose sono esattamente quelle che danno titoli, permettendo a chiunque di commentarle e trattarle. Da 24 ore si parla dello “Scudetto al 95%“ perché ad Antonio Conte, al termine di Inter-Verona, è scappata una parola di troppo. Fiducia giustificata eh ma non è questo il punto. A giudicare dalla situazione in Serie A (vedi classifica), quel 5% mancante è rappresentato da 4-5 punti. Tra qualche ora, grazie al Milan impegnato a Roma, si saprà effettivamente quanti ne mancano (vedi focus). Ma anche il Napoli impegnato a Torino permette all’Inter di utilizzare la propria calcolatrice. Si parla troppo dello Scudetto ma la qualificazione alla prossima UEFA Champions League non è ancora aritmetica. Forse la distrazione Super League non è stata di aiuto…

QUOTA CHAMPIONS – La quota Scudetto è stata fissata a 83-84 punti a cinque giornate dalla fine della Serie A. Ma anche la quota Champions League rischia di essere altissima in questa stagione. Incredibile ma vero, l’Inter di Conte non ha ancora staccato il pass per l’Europa che conta ed esiste uno scenario apocalittico per cui 79 punti non basterebbero. La quota 81 punti, già più bassa rispetto a quella precedente all’1-1 di Napoli-Inter (vedi focus), oggi darebbe la certezza a chiunque di partecipare alla prossima edizione della Champions. All’Inter al momento mancano un paio di punti ma i risultati di Torino-Napoli (ore 18.30) e Lazio-Milan (ore 20.45) interessano proprio in quest’ottica. Non tanto il 5% mancante per lo Scudetto, bensì il 100% di essere già ai nastri di partenza della Champions League 2021/22. È un 2% di cui non parla nessuno, dando tutto per scontato. E invece, a giudicare da quello che succede altrove, non è poi così scontato qualificarsi alla massima competizione UEFA per club… Senza invito, ovvio.