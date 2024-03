Inter, dal compleanno un trittico di fuoco. Ultimo giro di boa

La sfida di sabato contro il Bologna apre per l’Inter, nel giorno dell’anniversario della fondazione del club, un trittico infuocato che porterà, poi, all’ultimo giro di boa di questa stagione.

TEMPO DI BILANCI – Il 9 marzo, giorno del proprio compleanno, l’Inter è attesa dalla prima di tre partite infuocate che porteranno all’ultimo giro di boa di questa stagione, prima dell’ultima sosta per le nazionali. A Bologna i nerazzurri troveranno infatti una vera e propria bolgia – con un sold out già registrato da diversi giorni – contro una delle squadre più in forma del campionato. Ma questa sarà soltanto la prima di un trittico di sfide infuocate per l’Inter, in vista dell’ultimo giro di boa della stagione, rappresentato dall’ultima sosta per le nazionali. Dopo Bologna, infatti, è il turno della trasferta contro l’Atletico Madrid, da cui tanto passerà del possibile percorso in Champions League per gli uomini di Simone Inzaghi. Infine, si torna a San Siro contro un Napoli galvanizzato dalla vittoria sulla Juventus e con la voglia di recuperare posizioni per un posto in Champions League dalla prossima stagione. Il tutto prima della sosta, dove si potrà tirare un ulteriore bilancio della stagione. In vista dello sprint finale.