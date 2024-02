Inter, fatto trenta facciamo… Trentuno! Obiettivo contro la Roma

Come dice un vecchio adagio, ‘Fatto trenta, facciamo trentuno‘. Non fa eccezione l’Inter, che nella sfida contro la Roma punta proprio a questo obiettivo.

STRISCIA POSITIVA – L’1-0 contro la Juventus della scorsa domenica a San Siro, ha rappresentato per l’Inter il proseguimento di una striscia positiva che è oramai aperta da 30 partite. Ovvero, l’essere riusciti ad andare sempre in gol nelle ultime trenta giornate di campionato disputate, prendendo naturalmente in considerazione anche lo scorso anno. L’ultima volta a secco risale a Inter-Monza dello scorso anno (0-1). Dopodiché i nerazzurri hanno sempre trovato la via del gol. Arrivando anche a segnarne già 51 in questa Serie A. Seguendo i dettami del vecchio adagio “Fatto trenta, facciamo trentuno“, Simone Inzaghi e i suoi puntano a proseguire la striscia positiva proprio in casa della Roma. Un’impresa non facile, visto anche lo stato di forma dei giallorossi dall’arrivo del nuovo tecnico Daniele De Rossi. Ma necessaria, per proseguire la cavalcata verso il titolo.