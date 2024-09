Inter, tre scenari aperti in vista del Monza. Inzaghi lavora e si auspica quest’esito

L’Inter inizierà la preparazione in vista della sfida contro il Monza della quarta giornata di Serie A. Mister Simone Inzaghi non potrà contare su tutti i suoi calciatori, dato l’impegno che ne vedrà protagonisti vari con le proprie Nazionali, tra cui alcuni che si spera di riportare subito a Milano.

LA SITUAZIONE – L’Inter sarà ospitata dal Monza nella quarta gara del campionato di Serie A. I nerazzurri inizieranno questa settimana la preparazione in vista della sfida contro i brianzoli, consapevoli di non poter contare su tutti i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali. Tra di essi non ci sarà Nicolò Barella, alle prese con un’operazione al naso per risolvere il problema della sinusite, così come potrebbero non esserci Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni.

Inzaghi spera in questa situazione durante la sosta Nazionali: Inter in attesa in vista del Monza!

POSSIBILE ESITO – I due calciatori dell’Inter sono stati convocati dalle rispettive Nazionali e hanno accettato la chiamata per prendere parte agli impegni di Nations League. L’auspicio del mister Simone Inzaghi e dell’intero ambiente nerazzurro è che i due giocatori possano rinunciare in via successiva a prendere parte al ritiro della propria Nazionale al fine di recuperare al meglio dall’affaticamento muscolare che li ha colpiti durante il match contro l’Atalanta. L’auspicio è chiaro: i meneghini sperano di vederlo soddisfatto.