Inter, tre settimane alla nuova Serie A: lunedì data chiave per Inzaghi

Per l’Inter e per Simone Inzaghi mancano ufficialmente tre settimane all’inizio della Serie A 2021/22. Da lunedì il gruppo sarà al completo, e si potrà così lavorare in vista dell’esordio stagionale.

L’ATTESA CRESCE – Sabato 21 agosto l’Inter darà avvio alla Serie A 2021/22 sfidando il Genoa a San Siro. Sarà quindi l’occasione di scendere in campo ufficialmente per la prima volta con lo scudetto cucito sul petto. Mancano così tre settimane esatte all’avvio della nuova stagione, e Simone Inzaghi scalpita. Il nuovo tecnico vuole mettersi alla prova allenando finalmente una contender per il titolo, proseguendo il percorso vincente avviato da Antonio Conte (che oggi compie gli anni). La vera data chiave sarà però quella di lunedì 2 agosto.

AVVIO LAVORI – Tra due giorni infatti Inzaghi potrà contare sul gruppo Inter al completo. Ad Appiano Gentile arriveranno Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni, tutti campioni in carica non solo dell’Italia ma pure del rispettivo continente d’appartenenza. Prima della sfida col Genoa l’Inter dovrebbe disputare altre due amichevoli (l’8 agosto col Parma e il 14 con la Dinamo Kiev). Il tecnico avrà così tre settimane e altri due impegni probanti per concludere la preparazione, prima di un’altra sfibrante – ma si spera esaltante – stagione.