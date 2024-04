Inter, tre addii sicuri più due dubbi: quanto si risparmia in stipendi?

L’Inter sta programmando da tempo la stagione 2024/25. Tanto che si attende solo la fine della stagione per ufficializzare gli acquisti di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Tuttavia sono già noti i nomi dei giocatori che partiranno sicuramente. Generando un risparmio nel monte ingaggi nerazzurro.

OPERAZIONI IN CORSO – L’Inter si sta muovendo con lauto anticipo in vista della prossima stagione. Avendo già l’accordo per l’ingaggio di Piotr Zielinski, centrocampista oggi al Napoli, e Mehdi Taremi, attaccante del Porto. Due ingressi che vengono a puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, colmando alcune lacune al centro e in attacco. Lacune che dal 1° luglio si amplierebbero, considerando gli addii già sicuri, a cui aggiungere anche alcuni giocatori in dubbio.

Inter, quanto si risparmia con gli esuberi?

FINE DEI GIOCHI – Per capire chi lascerà sicuramente l’Inter in estate basta guardare la situazione contrattuale e i numeri stagionali. Dal prossimo anno non si vedranno più in nerazzurro i lungodegenti Juan Cuadrado e Stefano Sensi, appena 13 presenze e 327 minuti stagionali in due. E soprattutto 47 partite saltate complessivamente per infortunio. Il contratto di entrambi scade il 30 giugno, così come quello di Davy Klaassen. Che di presenze con l’Inter ne ha 16, ma non è mai davvero entrato nelle rotazioni. A loro vanno ad aggiungersi Alexis Sanchez ed Emil Audero, la cui situazione è però meno definita.

VALUTAZIONI IN CORSO – Anche Sanchez e Audero sono sicuri di essere tesserati con l’Inter fino al 30 giugno 2024. Dopodiché il contratto del cileno scadrà, mentre il portiere dovrebbe rientrare alla Sampdoria dopo l’anno in prestito. Tuttavia il numero 70 si conferma una risorsa spesso preziosa per l’attacco dell’Inter. Mentre per il vice di Yann Sommer bisogna capire se i nerazzurri riusciranno a completare l’assalto a Bento, portiere dell’Atlético Paranaense da tempo prescelto come futuro titolare dell’Inter. In ogni caso, anche escludendo loro due il monte ingaggi nerazzurro subirebbe una riduzione considerevole.

RISPARMIO IMPORTANTE – Considerando i sicuri addii di Cuadrado, Sensi e Klaassen, l’Inter risparmierebbe 10,25 milioni di euro lordi. Ossia 6 milioni netti, considerando i valori riportati da capology.com. Aggiungendo anche Sanchez (4,63 milioni lordi di ingaggio) e Audero (1,48), la cifra salirebbe a 16,36 milioni di euro lordi. Una somma che garantirebbe l’ingresso di Zielinski e Taremi, portando in parità l’impatto sul monte ingaggi. Ma rendendo più competitiva e funzionale la rosa dell’Inter.