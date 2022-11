Inter, in trasferta la difesa non regge: in campionato mai a zero

Uno dei maggiori problemi che si criticano all’Inter in questa stagione è sicuramente la tenuta difensiva. Ma è necessario fare una distinzione tra le gare disputate a San Siro e quelle in trasferta. Perché è proprio lontano da casa che la difesa fatica di più e lo dimostrano gli zero clean sheet in campionato.

NESSUN CLEAN SHEET – Le uniche gare in campionato nelle quali l’Inter è riuscita a mantenere la porta inviolata sono arrivate tutte in campionato. Spezia, Torino, Salernitana e Sampdoria. A dimostrazione di una fase difensiva che a San Siro riesce a fornire prestazioni di un certo livello. Ma la musica cambia quando i nerazzurri giocano in trasferta. Nelle gare di Serie A disputate fin qui, infatti, l’Inter non è mai riuscita a chiudere una partita fuori casa mantenendo anche la porta inviolata. Lecce, Lazio, Milan, Udinese, Sassuolo, Fiorentina e Juventus. Sette gare concedendo sempre gol agli avversari. E non è un caso che quattro delle cinque sconfitte in campionato siano arrivate proprio in trasferta.

FASE DIFENSIVA – Difficile capire quali possano essere i problemi. Sicuramente il livello delle avversarie affrontate dall’Inter fuori casa è ben diverso da quello delle squadre affrontate a San Siro. L’unica volta che i nerazzurri hanno potuto godere di un clean sheet in trasferta è stato in Champions League, in Repubblica Ceca contro il Viktoria Plzen. Decisamente troppo poco per una squadra che gli scorsi anni ha fondato proprio sulla fase difensiva buona parte dei suoi successi (chiedere soprattutto ad Antonio Conte). Un cambiamento è necessario, ma l’Inter sembra incappare sempre negli stessi errori. Come confermano i numeri.