Inter, tra Bayer Leverkusen e Lazio un occhio alla condizione. La gestione

L’Inter sta per entrare nel momento cruciale della sua stagione. Nella settimana che viene affronterà Bayer Leverkusen e Lazio, ci si gioca il tutto per tutto in Champions League ed in campionato. La condizione richiede attenzione.

PARTITE – Bayer Leverkusen-Inter martedì, lunedì prossimo invece Lazio-Inter. San Siro sarà un vecchio ricordo in questa settimana che decide il percorso futuro dei nerazzurri. Tre punti in Champions League vorrebbero dire quasi qualificazione certa tra le prime 8 della competizione per gli ottavi di finale, tre punti in campionato darebbero lo slancio verso il primo posto. Non è un momento indifferente, vanno gestite le energie e Simone Inzaghi deve farlo nel migliore dei modi.

Inter, due trasferte da rotazioni!

GESTIONE – Bayer Leverkusen e Lazio, entrambe in trasferta, rappresentano impegni di altissimo livello e difficoltà. Per questo le scelte vanno fatte in funzione della condizione dei calciatori: gioca chi sta meglio. Giocatori come Lautaro Martinez o Federico Dimarco non possono di certo fare tre partite consecutive considerando il Parma, infatti potrebbero riposare in una delle due occasioni. Tra la gara in Germania e quella di Roma ci sono sei giorni, ma mercoledì l’Inter tornerà dalla trasferta e giovedì comincerà veramente la preparazione del big match dell’Olimpico. Non sarebbe perciò il caso di forzare i calciatori, dato che gli infortuni si stanno accumulando.

ROTAZIONI – Alessandro Bastoni non giocherà a Leverkusen per il problema subito alla coscia destra con il Parma. Sarà a disposizione ma tornerà titolare con la Lazio, proprio come Francesco Acerbi che non forzerà il rientro. L’obiettivo è assolutamente la partita di Roma, in cui c’è l’obbligo assoluto dei tre punti. Le seconde linee avranno tanto spazio e sono state avvertite: da Carlos Augusto a Piotr Zielinski, da Yann Bisseck a Mehdi Taremi. Anche Joaquin Correa potrebbe essere veramente protagonista contro la sua grande ex.