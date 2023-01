Inter, torna l’incubo trasferta in campionato. L’obiettivo con la Cremonese

L’Inter non ha risultati positivi lontana da San Siro, anche se la sconfitta di lunedì conferma questo trend negativo anche in casa. I nerazzurri vogliono riprendersi proprio sabato, dato che si tornerà in trasferta dopo due partite consecutive a Milano.

RISULTATI – La trasferta è un vero e proprio incubo per Simone Inzaghi e la sua Inter, questo è purtroppo appurato. Tredici punti guadagnati in nove partite giocate fuori casa, una media peggiore addirittura del Torino e dell’Udinese. L’Inter ha subito fuori da San Siro venti reti, è la seconda peggior difesa del campionato dopo il Bologna seguendo questo dato. La preoccupazione è legittima, questo sabato la squadra nerazzurra affronterà la Cremonese e non è concepito un risultato che non sia la vittoria. Lo richiede la classifica, lo richiede il morale e soprattutto il futuro di questa società.

Inter, da Cremona risposte

OBIETTIVO – L’Inter ha dimostrato di poter sorprendere in situazioni critiche. Ha vinto contro il Barcellona, facendo un’impresa e passando il girone di Champions League, ha vinto con il Napoli e con il Milan non subendo reti. Il problema sono i cali di tensione inspiegabili con Monza o Empoli, che stanno portando i nerazzurri a rischiare di uscire dai primi quattro posti. L’obiettivo primario di questo sabato a Cremona dev’essere il successo, soprattutto condito da un clean sheet. La difesa deve ritrovare sicurezze, la stagione attuale è stata disastrosa non solo per il reparto, ma anche per i singoli. Milan Skriniar è irriconoscibile e forse le motivazioni già sono note, ma poi c’è Stefan de Vrij, sempre più elemento marginale della rosa. C’è bisogno di una reazione e di nuove risposte dal reparto arretrato. Con questi numeri tenere lontane le rivali sarà molto difficile.