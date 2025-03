Inter, finalmente Dimarco! Il suo rientro darà più soluzioni a Inzaghi

L’Inter ritrova Federico Dimarco sulla fascia sinistra. Rientro fondamentale per Inzaghi che potrà contare su più soluzioni in mezzo al campo contro l’Udinese.

COME BACK – L’Inter rivede tornare in gruppo ed in forma Federico Dimarco. Il giocatore della nazionale ha saltato ben 6 partite tra Champions League (Feyenoord, andata e ritorno), campionato (Monza e Atalanta) ed infine i due match di Nations League contro la Germania. Un problema alla coscia che lo ha tenuto fuori dal campo per quasi un mese. La sua assenza, grazie alle ottime prestazioni di Carlos Augusto, non si è fatta particolarmente sentire. Certamente però il suo rientro fa respirare sia Simone Inzaghi che i suoi tifosi. Dimarco contro l’Udinese si riprenderà la fascia sinistra, ma ciò aiuterà il tecnico piacentino anche a sopperire alla squalifica di Alessandro Bastoni. A sinistra, nella difesa a 3, staffetta tra Augusto e Yann Bisseck, dove quest’ultimo sarebbe preferito.

Inter, il rientro di Dimarco aiuta tatticamente Inzaghi

EMERGENZA RIENTRATA – L’Inter di Simone Inzaghi si appresta ad entrare in un mese, quello di aprile, incandescente per i tanti impegni. Ecco che ritrovare Dimarco sulla fascia sinistra sblocca nuove soluzioni in campo per l’allenatore dell’Inter. Questo comporta la possibilità di avere un cambio in più con Augusto pronto ad entrare a partita in corso e a far rifiatare il giocatore della nazionale. Mentre il rientro di Matteo Darmian dovrebbe limitare la piccola voragine lasciata da Denzel Dumfries infortunatosi nel suo momento migliore. Tra i rientri dovrebbe riaffacciarsi dalla panchina Nicola Zalewski che potrà dare il suo apporto offensivo e difensivo sia sulla fascia sinistra che destra aitando il neo rientrato Darmian. L’importanza ed il peso di Dimarco in mezzo al campo lo si evince anche dai numeri registrati fino ad ora. Tra gare nazionali ed europee ha giocato 34 partite segnando 4 gol e siglando ben 7 assist. Dalla fascia sinistra partiranno non solo assist attraverso cross calibrati al millimetro ma anche numerosi corner pericolosi che le torri nerazzurre potranno sfruttare.