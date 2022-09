Inter-Torino significa pressing: come ne usciranno gli uomini di Inzaghi?

Inter-Torino vedrà i nerazzurri nelle spire del pressing di Juric. Questo richiede lavoro di squadra: come risponderanno gli uomini di Inzaghi?

GARA FISICA – L’Inter contro il Torino sa già di dover vivere una gara di lotta. Lo stile di Juric infatti è ben noto, e lo scorso anno Inzaghi per superare il pressing granata si è ispirato persino a Oronzo Canà. Come reagirà la squadra in questo momento di difficoltà?

PROBLEMA PRESSING – Per superare un pressing studiato e organizzato come quello di Juric serve lavoro di squadra e qualità. Servono movimenti collettivi precisi e su questi far girare il pallone bene e velocemente. In alternativa grande qualità in uno contro uno. Tutte cose in cui l’Inter ha mostrato nette difficoltà nelle ultime partite. La sfida coi granata quindi diventa un test generale di coesione.

NIENTE SCORCIATOIE – L’Inter in questa sfida col Torino non ha scorciatoie. Una soluzione alternativa infatti poteva essere trovata nei lanci lunghi anche dal portiere, ma Handanovic non ha la qualità di Onana in questo. E inoltre per rendere davvero efficace questa via sarebbe servito Lukaku, che è infortunato. Bisogna quindi rimboccarsi le maniche e lavorare tutti insieme. Oppure saranno novanta minuti davvero lunghi.