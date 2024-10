Inter-Torino, Lautaro Martinez pronto a superare una leggenda!

Inter-Torino sarà la settima sfida di questa Serie A 2024-2025: il calciatore argentino Lautaro Martinez è a caccia di una leggenda dei nerazzurri per scalare ulteriormente le gerarchie nella storia meneghina.

LA SFIDA – Inter-Torino rappresenterà l’occasione per trovare il terzo successo consecutivo in questa Serie A. I nerazzurri, finora, non ci sono ancora riusciti. Alle due vittorie consecutive contro Lecce, per 2-0, e Atalanta, con il punteggio di 4-0, è infatti seguito il pareggio per 1-1 a Monza. In questo senso, i meneghini non hanno ancora trovato quella continuità che è stata una delle chiavi per conquistare il ventesimo scudetto della sua storia. A differenza di quel momento dell’inizio stagione, l’Inter può ora contare su un Lautaro Martinez che sembra tornato alla sua forma ideale. Un fattore, quest’ultimo, in grado di incrementare significativamente le ambizioni del club nerazzurro.

Lautaro Martinez a caccia di uno step in Inter-Torino

UN OBIETTIVO – Lautaro Martinez, in aggiunta all’obiettivo collettivo di portare a casa il terzo successo di fila tra Serie A e Champions League, intende anche ottenere un importante risultato personale. Il riferimento è alla possibilità di raggiungere Stefano Nyers nella classifica dei migliori cannonieri dell’Inter. Il franco-ungherese è a 133 reti, Lautaro a 132. La settima posizione della leggenda nerazzurra è a un passo. L’argentino sogna di scalare ulteriormente la classifica dei marcatori all-time tra tutte le competizioni. Per entrare sempre di più nella storia di questo club.