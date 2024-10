Inter-Torino, cresce l’attesa per Bisseck. Pavard in panchina

Tanti impegni da qui fino alla fine dell’anno. Simone Inzaghi al lavoro per definire i dettagli e provare a prendere meno gol in difesa. La nuova idea premia Yann Bisseck.

LAVORO – Con tante partite da giocare da qui fino alla sosta natalizia, Simone Inzaghi non può sbagliare formazione in vista della sfida contro il Torino. In casa Inter infatti, si pensa a come definire la difesa dopo un inizio di campionato horror, con ben sette gol presi in Serie A. Discorso diverso invece in Champions League dove l’Inter è riuscita a uscirne indenne dalla sfida contro il Manchester City e senza subire troppe difficoltà nella gara contro la Stella Rossa. Adesso però servirà trovare una quadra alla difesa cosi da non rischiare di regalare punti. A questo sia aggiunge anche l’importanza delle rotazioni.

Bisseck scala la gerarchia. Il futuro è dalla sua

ROTAZIONE – Con il Torino che naviga in acque tranquille dopo un ottimo inizio di Serie A, Simone Inzaghi è intenzionato a pescare Yann Bisseck dalla panchina e metterlo titolare contro i granata. Una mossa astuta per il tecnico nerazzurro che potrebbe così far cambiare fisionomia già dai primi minuti del match. Il difensore tedesco andrebbe a prendere il posto di Benjamin Pavard che nelle ultime uscite non ha convinto. Il francese deve rientrare ancora in condizione e il riposo contro il Torino potrebbe fare al caso suo. Allo stesso tempo però, Yann Bisseck sta spingendo forte e potrebbe col tempo sfilare a qualcuno una maglia da titolare.