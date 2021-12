Inter-Torino con Vidal titolare? Il cileno può dimostrare il suo valore

Inter-Torino è l’occasione per Arturo Vidal di giocare da titolare. Un evento raro in questo inizio di stagione. Per questo il cileno deve far parlare il campo.

OCCASIONE DI GIOCARE – La squalifica di Barella apre la questione di chi far giocare a centrocampo al suo posto. E spalanca le porte di Inter-Torino ad Arturo Vidal. Sembra essere lui il sostituto designato, in vantaggio su Gagliardini e Vecino. Un fatto meno banale di quel che sembra.

MAI TITOLARE – Vidal infatti non è mai partito titolare in Serie A. Due volte è successo in Champions League, al posto di Calhanoglu. Ma mai in campionato. Un dato curioso per un giocatore come il numero 22. Che si spiega sia con la volontà di Inzaghi di puntare forte su Calhanoglu, confermandogli la fiducia anche nei momenti meno brillanti, sia con il tempismo dei piccoli acciacchi che hanno bloccato il cileno. Un paio di volte sembrava la sua occasione, ma è finito tra gli indisponibili. La sfida col Torino diventa quindi un’occasione. Più significativa di quello che appare.

LEADER DEL GRUPPO – Vidal non ha mai giocato più di 37 minuti in campionato. Ha trovato anche giocate importanti, ma sempre in un minutaggio limitato. Inter-Torino è la sua occasione di far parlare il campo. Il cileno è un leader, da sempre. E ha l’occasione di dimostrare che il suo mix di qualità, esperienza e fisicità è ancora una risorsa per il mondo nerazzurro. Senza limiti ai minuti.