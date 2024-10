Inter-Torino, Bisseck nuovamente titolare? Vicino a un nuovo status

Inter-Torino è in programma per domani 5 ottobre alle ore 20:45. I nerazzurri ospiteranno i granata allo Stadio San Siro, con Yann Bisseck che si candida nuovamente per un posto da titolare.

LA PRESTAZIONE – In Inter-Torino i nerazzurri potrebbero schierare nuovamente dal primo minuto il difensore Yann Bisseck. Il tedesco ha disputato l’ultima partita di Serie A, vinta contro l’Udinese per 3-2, da titolare e senza essere sostituito nel corso dell’incontro. L’unica nota opaca della sua prestazione ha riguardato il posizionamento sul gol di Christian Kabasele, valso il momentaneo 1-1 ai friulani, ma nel ragionamento è corretto includere anche l’errato movimento di tutta la difesa nel contesto della rete subita dai nerazzurri. Ecco perché è opportuno evitare di attribuire totalmente al classe 2000 la responsabilità per il gol siglato dal belga.

Bisseck e lo status prossimo ad essere acquisito: una considerazione in vista di Inter-Torino

IL RAGIONAMENTO – Dopo la prestazione d’autorità contro il Manchester City, pareggiata per 0-0 all’Etihad, e quella ricca di note positive contro l’Udinese al Bluenergy Stadium, ora Bisseck è chiamato a confermare i progressi compiuti da quando indossa la maglia dell’Inter. L’orientamento assunto da Simone Inzaghi in questo inizio di stagione testimonia a chiare lettere la sua convinzione delle potenzialità di cui è in possesso il classe 2000.

IL FUTURO – L’idea che Bisseck possa essere schierato titolare contro il Torino non è per nulla da escludere. Considerate le premesse in merito ai passi avanti da lui compiuti nelle ultime settimane, che si aggiungono a quelli posti in essere nei mesi precedenti, Inzaghi è ora incline a considerare il tedesco come un “quasi titolare”. Uno status, che lo avvicina sensibilmente a Benjamin Pavard, da non considerare come un punto d’arrivo. Perché l’ex Aarhus ha gli strumenti per poter diventare ancora più centrale nello scacchiere tattico di Inzaghi. Una centralità che potrebbe anche essere di fatto, considerando la chiara esigenza di individuare il futuro difensore centrale dell’Inter.