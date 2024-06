Inter, la Top-11 di calciomercato non mente: ecco dove intervenire

In casa Inter ci si appresta a impostare un calciomercato estivo lungimirante, partendo proprio dalla formazione Top-11 con la rosa attuale. Le mosse nerazzurre sul mercato dovranno andare nella direzione di completamento dei reparti migliorando in prospettiva futura alcuni titolari

MILANO – Le mosse di mercato dell’Inter in vista dell’apertura del calciomercato estivo possono essere “anticipate” facendo una valutazione della rosa attuale. Cosa serve nello specifico? Le richieste di Simone Inzaghi riguardano figure che dovrebbero completare la squadra. Anche senza alterare la formazione titolare. In ogni reparto, al momento, manca almeno un profilo funzionale per garantire doppi ruoli affidabili. La domanda alla quale rispondere può essere: quanto vale la formazione titolare dell’Inter oggi? Proviamo a dare una risposta dettagliata.

Difesa Inter: cosa serve sul calciomercato nel reparto arretrato e perché

PORTIERE – Iniziando dalla porta – utilizzando le quotazioni del portale specializzato Transfermarkt – l’estremo difensore con il valore più alto in rosa è il titolare Yann Sommer (5 milioni di euro). Il portiere svizzero, però, non rientra nella Top-11 dell’Inter per quanto riguarda le quotazioni di mercato. Anche per questo motivo sembra avere senso l’acquisto di un portiere che funga da alter ego di Sommer e non solo da vice. L’arrivo di un dodicesimo affidabile, che abbia prospettive da numero uno, è una priorità. E i nomi che girano “valgono” più di Sommer.

DIFENSORI – Il pacchetto arretrato vede l’italiano Alessandro Bastoni (70) in cima alla lista. Segue il francese Benjamin Pavard (50) e chiude il brasiliano Carlos Augusto (22), che è anche in fondo alla Top-10 nerazzurra per valori di mercato. Considerando che il ruolo di Bastoni è quello di terzo sinistro con Pavard terzo destro, l’urgenza è quella di un centrale puro che vada a completare il trio senza il jolly Carlos Augusto. Investire sul difensore centrale del futuro è una delle occasioni che l’Inter non dovrebbe farsi sfuggire in questa sessione. Un colpo importante.

Calciomercato Inter: la situazione nella metà campo avversaria

CENTROCAMPISTI – La situazione migliore è in mezzo al campo, dove l’italiano Nicolò Barella (80) guida il gruppo mediano. Il trio di centrocampo si completa con il turco Hakan Calhanoglu (45) e l’italiano Davide Frattesi (35). Sulle fasce spazio all’olandese Denzel Dumfries (24) a destra e all’italiano Federico Dimarco (50) a sinistra. L’eventuale uscita di Dumfries dovrebbe garantire un investimento interessante sulla corsia destra. Teoricamente nella Top-11 della nuova Inter rientra anche il polacco Piotr Zielinski (22), che al momento risulta essere ancora un tesserato del Napoli fino al 30 giugno. Di conseguenza, completa l’undici nerazzurro l’albanese Kristjan Asllani (18), che non può essere “titolare” in quanto l’ultimo posto nella formazione spetta al portiere.

ATTACCANTI – Infine, nessun dubbio per quanto riguarda il reparto offensivo. Il capitano Lautaro Martinez (110) è il calciatore con il valore di mercato più elevato nell’Inter di oggi. Il numero 10 argentino fa coppia con l’attaccante francese Marcus Thuram (65), che vale poco più della metà. Per questo motivo l’Inter non cerca il grande colpo in attacco ma solo profili migliori per completare il reparto agli ordini di Inzaghi. Dopo l’iraniano Mehdi Taremi (10) dal Porto a parametro zero, soprattutto in caso di addio dell’argentino Valentin Carboni (15) di rientro dal Monza, serve un innesto di qualità. Un valido vice-Lautaro Martinez spendibile come co-titolare.

Valori di mercato Inter: la formazione Top-11 di Inzaghi

FORMAZIONE – Nel 3-5-2 di Inzaghi, scegliendo i titolari in base all’attuale valore di mercato, la difesa “costa” 142 milioni (che diventano 147 aggiungendo il portiere, ndr). In media, circa 47.5 a difensore. Il centrocampo arriva addirittura a 234 milioni (m. 47), divisi tra i 160 della zona centrale (m. 53.5) e i 74 delle corsie laterali (m. 37). L’attacco, invece, vale 175 milioni, quindi mediamente 87.5 ad attaccante. Una formazione che, nel complesso, vale 556 milioni di euro (in media 50.5 a titolare, ndr). Di conseguenza, i profili per migliorare ulteriormente la formazione dell’Inter di Inzaghi vanno ricercati innanzitutto in porta, sulla fascia destra e al centro della difesa. In questo preciso ordine, generando turnover con gli attuali titolarissimi. Solo così può migliorare, complessivamente, anche la rosa. Di seguito la Top-11 dell’Inter per valori di mercato.

INTER (3-5-2): Sommer (5); Pavard (50), Bastoni (70), Carlos Augusto (22); Dumfries (24), Frattesi (35), Calhanoglu (45), Barella (80), F. Dimarco (50); M. Thuram (65), Lautaro Martinez (110).