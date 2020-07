Inter, Tonali profilo giusto per il futuro. Caratteristiche uniche, Conte spera

Condividi questo articolo

Sandro Tonali è uno dei principali obiettivi per il centrocampo dell’Inter. Il centrocampista, attualmente in forza al Brescia, ha caratteristiche uniche che si inseriscono perfettamente nel credo calcistico di Antonio Conte

CARATTERISTICHE – Sandro Tonali è uno degli obiettivi per il centrocampo dell’Inter. Il talento del Brescia è sul taccuino di Marotta ed Ausilio da tempo: il centrocampista italiano, infatti, ha tutte le caratteristiche adatte per fare bene nello scacchiere tattico di Antonio Conte. Il giocatore, infatti, oltre ad una tecnica ed una visione di gioco di ottimo livello, fa della corsa uno dei suoi punti di forza. E l’atletismo è una delle chiavi fondamentali per rendere nel centrocampo aggressivo e predicato sul pressing di Conte.

DUTTILITA’ – Un altro pregio di Tonali è certamente la duttilità tattica. Nel centrocampo nerazzurro, oltre a ricoprire il ruolo di mezzala con efficacia, sarebbe un ottimo doppione di Marcelo Brozovic. Figura che, negli ultimi anni, non è mai stata presente nella rosa nerazzurra, costringendo il croato, spesso, a fare gli straordinari. Un ricambio che consenta a Brozovic di rifiatare è fondamentale per la prossima stagione, che sarà pregna di partite e di obiettivi da non fallire per l’Inter.