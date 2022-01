Inter, ti serve davvero un Caicedo? I numeri non mentono, ma Correa ko…

L’Inter ha perso al 3′ minuto di Inter-Empoli Joaquin Correa. L’argentino ha palesato una distrazione ai flessori della coscia sinistra e rimarrà fuori, bene o male. I nerazzurri potrebbero tornare sul mercato? Un nome che piace è quello di Felipe Caicedo ma serve davvero un attaccante così?

NUMERI – Partiamo da un fatto, anzi, dai numeri di Caicedo in questa stagione: 8 partite giocate in campionato, 1 solo gol e 3 assist con la maglia del Genoa in un totale di 253′ miseri minuti. Altro dato: le partite saltate. 12 gare di Serie A saltate dall’ex Lazio complice infortuni e, l’età sulla carta d’identità (33 anni) non è di certo un ottimo biglietto da visita per Caicedo. Certo, Inzaghi lo ha già allenato e saprebbe come gestirlo. L’ex biancoceleste sarebbe un profilo da inserire in caso di necessità a partita in corso o in situazioni d’emergenza, ma non sembra essere il profilo adatto per l’Inter. I nerazzurri hanno 3 attaccanti in rosa e, salvo nuovi stop, potrebbero reggere l’emergenza con loro tre con Sensi-Calhanoglu-Perisic pronti ad alternarsi lì davanti.