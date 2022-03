Inter, ti ricordi la Fiorentina dell’andata? Gli errori da non ripetere

L’Inter ha pareggiato 1-1 contro il Torino e ora attende la Fiorentina sabato alle 18 a San Siro. I nerazzurri sono attesi da una partita difficilissima, sia per il momento della squadra di Inzaghi sia per la squadra di Italiano. E l’andata deve essere un insegnamento.

ERRORI – L’Inter non deve ripetere gli errori commessi contro la Fiorentina all’andata. I nerazzurri infatti sono attesi dall’impegno con i viola di sabato. All’andata la partita fu difficilissima. La Fiorentina infatti sorprese l’Inter nel primo tempo con i primi 45 minuti che si chiusero 1-0 per la squadra di Italiano. Pressing alto, ritmi forsennati e Inter che non riusciva ad uscire. Nel secondo tempo i ritmi della viola si abbassarono e l’Inter riuscì a ribaltarla. Servirà dunque attenzione e approccio alla gara perfetta perché la Fiorentina è una buonissima squadra che se, prende fiducia, può mettere in crisi i nerazzurri.