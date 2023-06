Inter, Thuram occasione irrinunciabile per coprire l’attacco

L’operazione Thuram ha animato il mercato dell’Inter. I nerazzurri si sono fiondati sul francese in modo deciso perché per profilo e parametri rappresentava un’occasione sostanzialmente irrinunciabile.

COLPO RAPIDO – L’Inter un po’ a sorpresa ha piazzato un’accelerazione decisiva per assicurarsi Marcus Thuram. L’attaccante figlio d’arte per la verità era da qualche tempo sui radar nerazzurri, ma in questi ultimi mesi l’interesse sembrava scemato. All’improvviso invece i dirigenti hanno riallacciato i contatti arrivando in breve alla chiusura dell’operazione. Una mossa decisa, perché Thuram rappresentava un’occasione davvero irrinunciabile.

ATTACCO DA RINFORZARE – L’Inter, come è noto, deve lavorare prestando grande attenzione ai conti. Un compito non semplice in generale, ma nello specifico dovendo rimpolpare il reparto offensivo. Che con l’addio di Dzeko e la situazione Lukaku presenta solo due nomi certi per la stagione 2023-2024: Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Poco. Troppo poco per non cautelarsi. Soprattutto sfruttando le occasioni. E la situazione di Thuram è proprio un’occasione di mercato.

PROFILO JDEALE – Il francese è un elemento futuribile, di talento, con già esperienza ma al contempo anche tanto potenziale da sviluppare. Soprattutto, è un parametro zero. L’Inter mettendo sotto contratto Thuram insomma copre una casella del reparto offensivo con tutte le caratteristiche che servono. Senza nessun esborso per il cartellino. Mettendosi così nella condizione di valutare la situazione Lukaku con meno urgenza. Una mossa praticamente obbligata.