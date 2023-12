Inter, Thuram è stanco! Con il Verona riposo possibile in un caso

L’Inter di Inzaghi già con il Lecce aveva palesato segni di stanchezza, confermati poi nella sfida con il Genoa terminata in parità. Molti dei titolarissimi sono in riserva, soprattutto in mezzo al campo mentre in attacco senza Lautaro Martinez le scelte sono pressoché obbligate. Con il Verona può già cambiare qualcosa

STANCHEZZA FISIOLOGICA – L’Inter di Simone Inzaghi è stanca ed è fisiologico che sia così. Nonostante le rotazioni del tecnico, molti dei titolarissimi hanno fatto il tour de force e adesso sono in riserva. L’esempio evidente è il centrocampo dove per esempio Henrikh Mkhitaryan e Hakan Calhanoglu avrebbero bisogno di riposo. Un altro apparso molto stanco è Francesco Acerbi e guardando nel reparto avanzato sicuramente Marcus Thuram.

Inter, con il Verona si rivedrà Lautaro Martinez: subito in campo dal 1′?

Mentre per il centrocampo e per la difesa qualche rotazione in più è possibile, in attacco senza Lautaro Martinez le scelte sono pressoché obbligate. Inzaghi sia con il Lecce che con il Genoa ha optato per la coppia Thuram-Arnautovic con un solo gol, ovvero quello dell’austriaco a Marassi. Anche il francese avrebbe bisogno di riposo ma è complicato che il tecnico piacentino possa rinunciare a lui.

Con il Verona molto probabilmente si rivedrà Lautaro Martinez che presumibilmente potrebbe partire dalla panchina, ma trattandosi dell’argentino tutto è possibile. Inzaghi deciderà di confermare Arnautovic dopo il suo primo gol nerazzurro magari accanto a Lautaro, risparmiando così Thuram? Non è un’ipotesi del tutto impossibile, ma dopo i festeggiamento di Capodanno se ne saprà di più.