Inter, Thuram è pronto ma ha ancora talento da sviluppare

Thuram è un acquisto importante per l’Inter, che con lui inizia a coprire numericamente il reparto offensivo. Il francese è un elemento preso per avere già un impatto di un certo livello, ma ha anche talento da sviluppare. E l’Inter deve lavorare per farlo.

ACQUISTO DI LIVELLO – Marcus Thuram è il primo rinforzo per l’attacco dell’Inter per la stagione 2023-2024. Un investimento importante a livello di ingaggio, per un giocatore che la società puntava già due anni fa. Il suo rendimento, al netto degli infortuni, nel corso degli anni è cresciuto. Ed è proprio questo il punto focale: il francese può già avere un impatto significativo, ma ha ancora talento da esplorare.

TALENTO DA SCOPRIRE – Il suo impiego nel 2022-2023 ha mostrato nuove capacità del ragazzo. Da esterno sinistro, con la fascia come riferimento, il pallone tra i piedi e l’idea di accentrarsi Thuram è passato a occupare la zona centrale, con corse senza palla nello spazio sia per attaccare la porta che per agevolare i compagni. E proprio questo nuovo ruolo può rappresentare un nuovo punto di partenza. Una nuova espressione su cui l’Inter dovrà lavorare.

CRESCITA NECESSARIA – Thuram non è un prodotto finito. È un giocatore che deve ancora trovare il modo migliore di esprimere il suo talento. Può e deve crescere nell’impatto, nelle giocate. Pur avendo già la capacità di fare la differenza. Ma è su quel potenziale che l’Inter deve concentrarsi. Su cui deve lavorare. La crescita del francese è la grande scommessa di tutto il mondo nerazzurro. Si troverà il modo migliore?