Inter, testa da rimettere sul campionato: la Coppa Italia non sia alibi

L’Inter dopo la vittoria della Coppa Italia deve tornare a pensare al campionato. Il trofeo appena alzato non deve diventare un alibi, una giustificazione per mollare proprio adesso.

TESTA AL CAMPIONATO – Alla fine del campionato 2021-2022 mancano due giornate. L’Inter è ancora seconda a due punti dal Milan. Una situazione di pura lotta, che per entrambe le squadre richiederà una certa tenuta mentale. Un insieme non semplice, come si è visto nelle ultime sfide, in cui i nerazzurri dovranno calarsi nuovamente dopo la parentesi della finale di Coppa Italia.

TROVARE ENERGIE, NON ALIBI – Una parentesi non da poco. L’Inter ha vinto un trofeo, che è sempre un passo importante. Con una prestazione di livello contro un avversario come la Juventus. Una bella dimostrazione. Che deve diventare l’energia per l’ultimo allungo. La forza per cancellare la stanchezza e produrre l’ultimo sforzo. Soprattutto non un alibi dietro cui nascondersi.

NON GIUSTIFICARSI – L’Inter non deve sentirsi soddisfatta della Coppa Italia. Fermarsi alla vittoria del trofeo come se avesse fatto il suo dovere con quello. Il 4-2 alla Juventus non deve essere una giustificazione per mollare il campionato. Per non lottare. Un retropensiero da evitare anche a livello inconscio. Vincere deve aiutare a vincere. Non a giustificare i passi falsi.