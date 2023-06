Inter a testa alta col Manchester City e superiore agli sfottò inutili

L’Inter se l’è vista in finale di Champions League con il Manchester City e ha dimostrato di poter sfidare chiunque (vedi articolo). È uscita a testa alta dal campo di Istanbul, con una Milano nerazzurra comunque in festa per lei, e si è ancora una volta rivelata superiore a qualsiasi inutile sfottò.

TESTA ALTA − L’Inter sa che con il Manchester City ha fatto una partita di ottimo livello. Anzi, ha messo in difficoltà quella che da tutti, fin dall’inizio, è stata considerata la squadra favorita per la vittoria finale. Nessuno ha detto che sarebbe stato semplice, eppure la squadra di Simone Inzaghi ci ha messo anima e cuore. A un passo dal traguardo è sfumato il sogno ma non si può non essere orgogliosi di questo gruppo. Da Istanbul si è usciti a testa alta, superiori anche a qualsiasi sfottò degli avversari.

Inter, qualità e superiorità: avanti a testa alta e senza dar conto agli sfottò altrui

ESEMPIO − L’Inter, insieme a Roma e Fiorentina, ha dimostrato di essere un orgoglio per il calcio italiano. Una finale di Champions League non capita tutti i giorni. E non si raggiunge tutti i giorni, tutte le stagioni. Questo gruppo, quindi, merita rispetto e riconoscenza. Perché ha dimostrato di essere forte. Sul campo e fuori. Gli sfottò inutili? Qualcosa che il mondo nerazzurro si sta facendo scivolare di dosso perché senza senso e senza rilevanza. Il club conosce e riconosce il proprio valore ed è questa la cosa che più conta. Poi se i tifosi avversari volessero prendere esempio dal comportamento di Claudio Ranieri nella serata di ieri, quando il Cagliari ha conquistato la Serie A e suoi tifosi stavano sbeffeggiando i sostenitori del Bari, il calcio sarebbe un mondo migliore.