Inter, testa alla Fiorentina con uno sguardo (veloce) al Viktoria Plzen!

Inter in campo a Firenze alle 20.45 per cercare il terzo successo consecutivo in campionato (QUI le ultime). Prima del match del Franchi va in scena un’altra importante partita su cui tenere gli occhi puntati, vale a dire il Viktoria Plzen sceso in campo alle 19 contro il Banik in campionato. I cechi sono i prossimi avversari dei nerazzurri in Champions League con gli ottavi sullo sfondo

TESTA AL CAMPIONATO CON VISTA CHAMPIONS − L’Inter è pronta a scendere in campo in cerca di un successo pesante in casa della Fiorentina. Gli uomini di Inzaghi alle 20:45 proveranno in tutti i modi a ottenere i tre punti per proseguire nel momento positivo delle ultime due settimane. Nonostante l’attenzione di tutti sia rivolta al match di questa sera, non si può fare a meno di pensare alla decisiva gara di San Siro di mercoledì. L’Inter avrà infatti la possibilità, battendo il Viktoria Plzen o comunque facendo lo stesso risultato del Barcellona, di accedere agli ottavi di Champions League. Possibilità, questa, considerata quasi impossibile dopo l’estrazione dei gironi della massima competizione europea.

Inter, concentrazione sulla Fiorentina con il Viktoria Plzen sullo sfondo

OCCHI PUNTATI SUL VIKTORIA PLZEN − Questa sera, oltre a Fiorentina-Inter, gli occhi di tutti i tifosi nerazzurri, e forse anche dei calciatori, saranno puntati sul match di Campionato del Viktoria Plzen. I cechi sono scesi in campo alle 19:00 nella gara casalinga contro il Banik, gara che sulla carta non rappresenta un grosso problema per i padroni di casa che hanno siglato il vantaggio dopo appena 8 minuti di gioco. Potrebbe comunque essere molto utile e interessante seguire la partita, per analizzare e conoscere meglio il prossimo avversario dei nerazzurri in Champions League. Avversario questo che è ampiamente alla portata della squadra di Inzaghi. Il quale dovrà essere bravo a mantenere alta l’attenzione dei suoi calciatori, per non incorrere in rischi inutili.