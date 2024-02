Inter, test di forza mentale: un unicum in questa stagione

Con la sconfitta della Juventus in casa contro l’Udinese, l’Inter per la prima volta in questa stagione si ritrova a dover gestire un netto vantaggio sugli inseguitori. Una circostanza che rappresenta un vero banco di prova per quanto riguarda la forza mentale dei nerazzurri.

TEST – Per la prima volta in stagione, l’Inter si ritrova a dover gestire un netto vantaggio sulla Juventus seconda. Un +7 con tanto di asterisco, che potrebbe rappresentare un +10. Ecco, quindi, il vero primo banco di prova per la forza mentale dei nerazzurri, che si ritrovano in una circostanza che, di fatto, rappresenta un unicum di questa stagione. Fin qui l’Inter ha superato tutte le prove messegli davanti: uno svantaggio a fine primo tempo (contro la Roma), le vittorie dopo il ritorno dalla Supercoppa Italiana con il momentaneo sorpasso della Juventus, così come le vittorie sia prima, sia dopo le partite in programma per i bianconeri. Ora arriva un altro test, per capire se l’Inter sarà in grado di gestire un vantaggio tanto grande e continuare, con grande concentrazione, per il suo cammino trionfale.