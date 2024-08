Inter, tentativo last minute per la cessione di Radu: obiettivo possibile? Il punto

L’Inter intende concludere la finestra estiva di calciomercato con la cessione di Ionut Radu. Il portiere rumeno non rientra nei piani dei nerazzurri per questa stagione.

LA SITUAZIONE – L’Inter aveva praticamente ceduto il portiere Ionut Radu in questa sessione di calciomercato. La trattativa con il Sassuolo, con cui i nerazzurri si erano accordati dopo che il rumeno aveva inizialmente tentennato rispetto all’ipotesi di trasferirsi al club emiliano, era stata definita sulla base di un acquisto gratuito a titolo definitivo. A causa di intoppi nei dialoghi tra il portiere e la squadra che milita in Serie B, la cessione non si è poi verificata. Ora i nerazzurri hanno solo un giorno per poter trovare una soluzione definitiva.

Radu e il ritorno di fiamma? L’Inter tratta per la cessione del suo portiere!

LO SCENARIO – Prima che arrivasse il Sassuolo, in questa sessione di mercato, il portiere nerazzurro aveva mostrato la sua disponibilità a trasferirsi alla Sampdoria, con cui aveva trovato un principio di accordo. Ora, proprio il club doriano è tornato a farsi sentire per provare a realizzare il suo proposito di portare il rumeno in Liguria. Il tempo stringe e l’Inter non vuole farsi cogliere impreparata. La trattativa per la cessione di Radu è iniziata.