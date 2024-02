Inter, la tavola è apparecchiata. Ma attenzione alle inseguitrici

Simone Inzaghi e l’Inter devono stare attenti. Nonostante l’ampio distacco da Juventus e Milan che seguono a ruota, ad Appiano Gentile sanno che non si può abbassare l’attenzione e rischiare una rientrata nei prossimi mesi complicati.

ATTENZIONE – L’Inter, con la vittoria roboante ai danni della Roma, si è apparecchiata la tavola per gustarsi il ventesimo scudetto in solitaria. Simone Inzaghi, come ogni singolo nerazzurro, sa che l’eventuale seconda stella passa dalle proprie mani, non da quelle di altri. O meglio: sarà importante vedere cosa faranno gli altri, ma di sicuro sarà molto più importante restare lucidi e portare i tre punti a casa quando servono. Il tecnico dell’Inter sta rispondendo bene alla richiesta fatta dalla società ma sa benissimo che il rush finale deve ancora iniziare. E un recupero da parte delle inseguitrici non va mai escluso.

PARTITE – L’Inter, oltre alla Serie A e alla gara di campionato da recuperare contro l’Atalanta, deve restare attiva e sveglia per le partite europee. I nerazzurri, tra metà febbraio e inizio marzo avranno a che fare nell’ottavo ostico di Champions League contro l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. Il distacco con la Juventus uscita sconfitta con l’Udinese è ampio, ma il margine in Serie A può essere rimesso in discussione nel giro di due partite. Ad Appiano Gentile, in questi giorni, stanno sistemando tutti i dettagli al meglio per la sfida contro la Salernitana dove scenderà in campo chi ha giocato meno nell’ultimo mese e mezzo. A seguire l’andata con l’Atletico Madrid a San Siro per poi provare a continuare la striscia positiva anche a Lecce.