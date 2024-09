Inter, Taremi è pronto ma Lautaro Martinez ha la priorità: obiettivo fissato

L’Inter si prepara alla prossima sfida con il Monza con la volontà di confermare il successo ottenuto contro l’Atalanta per 4-0: avanti conferma per il capitano Lautaro Martinez.

FRONTE D’ATTACCO – L’Inter di Lautaro Martinez sfiderà il Monza di Matteo Pessina nella quarta gara del suo campionato di Serie A. Per i nerazzurri si tratta di un incontro che rappresenterà l’inizio di un trittico di sfide che proseguirà con il Manchester City in Champions League e il Milan in campionato. Tale circostanza potrebbe indurre il tecnico Simone Inzaghi a mescolare le carte contro i brianzoli, con una formazione al momento ancora incerta. Meno incognite riguardano il reparto d’attacco, dove Lautaro Martinez scalpita in vista del ritorno al gol.

Lautaro Martinez vuole tornare a timbrare il cartellino con l’Inter: occasione disponibile

L’OBIETTIVO – Lautaro Martinez ha siglato il suo ultimo gol in maglia nerazzurra in occasione della sfida con il Frosinone valida per la 36esima giornata della scorsa Serie A. Sono quindi solo 4, considerando la sua assenza contro il Lecce nel secondo incontro di questo campionato, le gare in cui il Toro argentino è andato a secco. Ciò comunque basta per farlo ritenere scontento.

LO STATUS – Lautaro Martinez ha tanta fame e voglia di dimostrare, nonostante quanto già messo in mostra nelle sue stagioni in nerazzurro. La crescita cui è andato incontro sul piano professionale è coincisa con un miglioramento sul piano della mentalità agonistica in campo. Per questo motivo vi è da attendere un argentino famelico, perché la parola “conservarsi” non rientra nel suo vocabolario.