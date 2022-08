Inter, tanti nomi per il vice-de Vrij. Ma è Akanji l’innesto ideale: tre motivi

L’Inter, come noto, è alla ricerca di un vice-de Vrij dopo l’addio di Ranocchia. Tanti nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra (vedi articolo): ma, fra i profili seguiti, il migliore è Akanji.

OBIETTIVI – L’Inter, con l’uscita di Casadei direzione Chelsea, può nuovamente concentrarsi sul mercato in entrata (Zhang permettendo). L’obiettivo della dirigenza nerazzurra, su espressa richiesta di Inzaghi, è quello di completare il reparto difensivo con un innesto che possa fungere da vice-de Vrij. Fra i tanti nomi fatti nel corso delle ultime settimane, quello più suggestivo e certamente quello più utile all’Inter è certamente Manuel Akanji, in uscita dal Borussia Dortmund. I motivi sono tre

MOTIVI – La scelta di Akanji è quella che appare più logica per una serie di ragioni: in primo luogo, il difensore svizzero, al contrario ad esempio di Acerbi (altro potenziale obiettivo dell’Inter) è ancora relativamente giovane (classe 1995) e quindi un calciatore su cui si può ancora lavorare per limarne i difetti. A deporre a favore del difensore svizzero c’è anche una buona esperienza nelle competizioni europee, caratteristica utile per una squadra che, fra gli obiettivi, ha quello di costruire una nuova credibilità anche al livello europeo. Per ultimo, il prezzo: è vero che al momento, la valutazione del Borussia Dortmund, sui 15 milioni di euro, non permette all’Inter di affondare il colpo. Ma, se i gialloneri aprissero ad altre formule (rinnovo + prestito con diritto di riscatto) a quel punto i nerazzurri avrebbero margine per chiudere l’operazione e regalare ad Inzaghi il giusto rinforzo per il pacchetto arretrato.