Inter, tante opzioni per completare il centrocampo: dirigenza al lavoro

L’Inter è al lavoro sul mercato. L’obiettivo della dirigenza nerazzurra è quello di regalare ad Inzaghi una rosa completa che possa lottare su più fronti. Fra i reparti che necessitano di un tassello c’è il centrocampo: arrivato Frattesi resta uno slot da completare, con i nerazzurri che hanno sondato diverse possibilità

COMPLETO – L’Inter, con l’arrivo di Frattesi, si è assicurata un colpo importante per il centrocampo che fa il paio con l’addio di Brozovic in direzione Al-Nassr. Ma i movimenti di mercato sulla linea mediana non finiscono qui: bisogna ancora sostituire, sia tecnicamente che numericamente, Gagliardini prossimo alla firma col Monza. Sono diversi i profili seguiti dal club nerazzurro fra cui spicca, certamente, quello di Samardzic. Il serbo, di proprietà dell’Udinese, è certamente un profilo intrigante: il classe 2002 ha tutto per compire il definitivo salto di qualità. Arrivare al talentuoso centrocampista in forza ai friulani è tutt’altro che semplice: l’Udinese chiede 20/25 milioni, una cifra che al momento il club nerazzurro, specie dopo il colpo Frattesi, potrebbe non voler spendere.

PROFILI – Fra i nomi monitorati dal club nerazzurro c’è anche quello di Pereyra: l’argentino arriverebbe a parametro zero e rappresenta un’occasione di mercato low-cost per il club. L’Inter potrebbe decidere di affondare il colpo qualora la strada per Samardzic si rivelasse troppo impervia dal punto di vista economico. Dalla Francia rimbalzano voci su un possibile interessamento di Majer del Rennes: il croato, classe 1998, è anche nel giro della Nazionale di Dalic. Tante opzioni quindi per l’Inter, che dovrà ponderare bene il da farsi per le prossime settimane.