Inter, in Supercoppa caccia a una doppia prima volta (con record)

Venerdì a Riad è in programma la semifinale di Supercoppa Italiana tra Inter e Lazio. Un appuntamento importante per la squadra di Simone Inzaghi, a caccia di una doppia prima volta e di un record.

MAI SUCCESSO – Anche se la testa è giustamente concentrata sul campionato, per l’Inter si presenta a Riad per mettere in bacheca un altro trofeo. La Supercoppa Italiana, per la prima volta nella storia in un formato a quattro squadre. Si parte con la semifinale con la Lazio di venerdì, dopo la quale la vincente affronterà lunedì in finale una tra Fiorentina e Napoli. Per i nerazzurri si tratta anche dell’occasione di centrare una “doppia prima volta”. Ovvero quella di vincere la prima Supercoppa Italiana nel nuovo formato, ma soprattutto quella di centrare il record di tre vittorie consecutive dopo quella nel 2022 (contro la Juventus) e quella nel 2023 (contro il Milan). Un’impresa mai riuscita a nessuna squadra in Italia. L’Inter potrebbe essere, dunque, la prima a farcela.