Inter sul mercato per la fascia sinistra? Attesa per Gosens, Dimarco jolly

L’Inter sembra avere un problema con la corsia di sinistra: Robin Gosens si è fermato nel pre-campionato, e Dimarco, pur essendo un jolly, sembra oramai destinato al ruolo di vice-Bastoni. I nerazzurri interverranno sul mercato?

PROBLEMA? – L’Inter sembra avere un problema con la corsia di sinistra. Robin Gosens, il colpo di mercato di gennaio arrivato per sopperire all’eventuale partenza (poi verificatasi) di Perisic sta facendo fatica: l’affaticamento muscolare che ha colpito il tedesco, e che ha di fatto la rallentato sua preparazione alla nuova stagione, può creare diversi problemi ad Inzaghi che, al momento, ha una corsia di sinistra senza padrone. O quasi. Nella sfida di ieri Federico Dimarco si è distinto bene nel ruolo di esterno alto, lasciando però qualche perplessità sul lavoro difensivo. Inoltre, Inzaghi, già nella scorsa stagione ha fatto capire di vedere l’ex Verona come un vero e proprio jolly ma di preferirlo come vice-Bastoni piuttosto che a tutta fascia. Ci si può quindi attendere un’Inter sul mercato alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra?

MERCATO – Difficile credere che l’Inter, vista la situazione societaria, possa pensare di investire per un rinforzo sulle corsie esterne, visto che gli slot per la corsia di sinistra sono tutti occupati. Oltre a Gosens, infatti, c’è Darmian, la “vera” riserva del tedesco sulla corsia di sinistra. L’ex Manchester United ha però caratteristiche prettamente difensive che mal si sposano con il calcio offensivo che vuole vedere Inzaghi. Bisognerà quindi attendere il rientro a pieno regime di Gosens che, forse, beneficerà come Dumfries della presenza di Lukaku in campo (vedi articolo), tornando ad essere un fattore decisivo come ai tempi dell’Atalanta.