Inter, sul mercato le voci abbondano ma tutto è fermo: situazione di stallo

Il mercato dell’Inter procede in modo lento. Cuocendo i tifosi piano piano. Sono i tempi del calciomercato: serve pazienza.

VOCI CONTINUE – Dal giorno della vittoria dello scudetto le voci sul mercato dell’Inter si sono scatenate. Anzi qualcosa anche da prima. Non per far sognare i tifosi con nuovi innesti, purtroppo. Soprattutto parlando di cessioni, mancati rinnovi, ridimensionamento. Rumors continui, come una sorta di suono di sottofondo sempre presente. Ad oggi però tutto è fermo, almeno in apparenza.

MERCATO LUNGO – Qualcosa bolle in pentola, sia chiaro. La situazione dell’Inter è nota e le necessità della proprietà pure. Ma il mercato è lungo e forse i cambiamenti dei tempi del calcio dovuti alla pandemia ce lo hanno fatto dimenticare. Non succede tutto subito, anzi spesso il grosso arriva alla fine. Che sarebbe tra due mesi. Soprattutto per vendere servono offerte. Vere. E non solo l’Inter ha necessità particolari. Trovare gli incastri richiede tempo, strategia, incastri, formule fantasiose. Tempo. In una parola tempo. Lo stallo è evidente, ed è generale. Con l’Inter, e le sue necessità, ferma a valutare.