Inter, Sucic super con la Croazia! Un record migliore di Brozovic

L’Inter si è assicurata le prestazioni di Petar Sucic per la prossima stagione. Il centrocampista croato ha giocato benissimo con la sua nazionale stabilendo anche un record.

RECORD – L’Inter gongola vedendo giocare Petar Sucic in Nazionale. Il neo acquisto dei nerazzurri sarà a disposizione del mister Simone Inzaghi nella prossima stagione 2025/2026. Intanto il gioiello croato ha sfoderato prestazioni importanti con la sua Nazionale in occasione del torneo Nations League. Purtroppo la Croazia è uscita sconfitta nel doppio confronto con la Francia, dopo i calci di rigore. Contro la Francia però, Sucic si è reso protagonista per aver stabilito un nuovo record della sua nazionale: riguarda la distanza percorsa in una singola partita. Il giocatore ha percorso 17,9 km. Il precedente record apparteneva a Marcelo Brozovic: 16.7 km ai mondiali del 2022 contro il Giappone. Bisogna inoltre sottolineare che è stato uno dei pochi, rispetto ai suoi connazionali, a giocare 120′.

Inter, Petar Sucic è instancabile!

FUTURO – L’Inter vede in Petar Sucic il proprio futuro a centrocampo. Il talento croato, dopo un lungo infortunio che lo ha costretto a stare fuori dal campo è tornato ad incantare con la sua nazionale. Avendo giocato molto durante la Nations League, si è potuto constatare che il suo fisico è riuscito a reagire bene allo sforzo richiesto. Questa sua resilienza è stata molto apprezzata dal ct della Croazia. Sucic ha mostrato impegno e determinazione, contribuendo al gioco di squadra. La sua prestazione è stata apprezzata dal ct Dalić, che ha sottolineato l’importanza dell’integrazione dei giovani talenti come lui nella nazionale. La partecipazione di Sucic alle partite di alto livello della Nations League evidenzia il suo potenziale e la fiducia riposta in lui dallo staff tecnico croato. La sua esperienza internazionale contribuirà alla sua crescita professionale in vista del suo trasferimento all’Inter nella prossima stagione. I tifosi nerazzurri lo aspettano a braccia aperte.