L’Inter subisce troppo nel finale? Il problema reale è all’inizio!

La sconfitta dell’Inter contro la Juventus certifica un problema per i nerazzurri nei minuti finali. Tuttavia da un’analisi più profonda emerge come il problema risieda in un altro momento delle partite.

OCCASIONE SPRECATA – La sconfitta dell’Inter in casa della Juventus fa male per diversi motivi. In primis perché gli uomini di Simone Inzaghi falliscono l’occasione di andare in testa alla classifica di Serie A. Poi perché sarebbe stato un bel segnale da lanciare al Napoli, dopo il terzo pareggio consecutivo dei partenopei. Ma soprattutto perché i nerazzurri perdono una partita dominata in lungo e in largo per tutto il primo tempo, fallendo il gol del vantaggio in almeno due occasioni. Su questo torneremo più avanti, intanto concentriamoci sui problemi dell’Inter nel finale.

FINALI DRAMMATICI – Guardando alla Serie A, l’Inter ha subito il 37,5% dei gol nell’ultimo quarto d’ora: 9 su 24 totali. E in Italia nessuno ha fatto peggio. Ci si avvicina solo l’Empoli, con 14 reti subite su 38 dopo il 75′ (36,8%). E analizzando questi 9 gol subiti negli ultimi quindici minuti, si trova qual è il loro “costo”. Nello specifico 6 punti, che vedrebbero l’Inter davanti al Napoli di tre lunghezze, con tutt’altra narrazione attorno alla stagione dei nerazzurri. La sconfitta di domenica sera conferma quindi un problema per la squadra di Inzaghi coi finali di partita. Ma la realtà va guardata da tutt’altra prospettiva.

Inter, chi ben comincia è a metà dell’opera

SERVE SBLOCCARSI – I numeri di questa stagione dell’Inter certificano quanto l’avvio sia fondamentale per i nerazzurri. Per sbloccare la gara ma anche per sbloccarsi mentalmente. Su 36 partite disputate in stagione, l’Inter è andata in svantaggio “solo” nove volte. Senza mai riuscire a ribaltare il risultato: su 9 svantaggi, sono arrivati a malapena 5 pareggi, il resto si confermano sconfitte. Per contro, i nerazzurri hanno segnato il primo gol della partita 26 volte, finendo poi per vincere 24 di queste gare. Solo una volta un vantaggio si è limitato a un pareggio finale (proprio contro la Juventus, all’andata), e solo una volta l’Inter è stata rimontata (dal Milan, in finale di Supercoppa Italiana). In buona sostanza, i nerazzurri hanno un bisogno vitale di andare in vantaggio per indirizzare la gara. E non è un caso che ci siano andati vicini in entrambe le ultime sconfitte (contro Fiorentina e Juventus). Più che difendersi meglio nel finale, l’Inter deve massimizzare la lucidità nella fase iniziale, evitando di farsi prendere da frenesia e frustrazione.