Inter-Stella Rossa, Inzaghi medita un cambio importante. La situazione

Mehdi Taremi è pronto a scendere in campo insieme a Lautaro Martinez. Simone Inzaghi è pronto a cambiare coppia d’attacco in vista della Stella Rossa.

LAVORO – Con la vittoria contro l’Udinese, l’Inter di Simone Inzaghi si rilancia nella rincorsa al Milan. Dopo la caduta nel derby contro il Milan hanno subito ricompattato il gruppo con i tre punti guadagnati in Friuli. Adesso però, con la Serie A in disparte, c’è da pensare alla sfida contro la Stella Rossa in Champions League. Oltre alla difficoltà di giocare contro i serbi, il tecnico dell’Inter dovrà misurare bene le forze visti i tanti impegni nel giro di una settimana. Dopo la sfida contro la Stella Rossa, l’Inter avrà il Torino che ad oggi ha iniziato alla perfezione questa stagione nonostante i due piccoli inciampi delle ultime uscite.

Taremi in: Inzaghi si affida all’iraniano per Inter-Stella Rossa

TITOLARE – Con un ritrovato Lautaro Martinez che è tornato al gol dopo circa sei mesi, in casa Inter si ragiona su chi lasciare in panchina. Ad oggi, almeno per quanto riguarda l’attacco, potrebbe essere sacrificato Marcus Thuram. L’attaccante francese, che ha perso brillantezza dopo l’ottimo inizio, sarà risparmiato nella seconda giornata di Champions League. Al suo posto, insieme a Lautaro Martinez, ci sarà Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, arrivato in estate a parametro zero, non è arrivato per fare la comparsa ma vuole giocarsi le sue chance. Anche questa volta Inzaghi gli darà una maglia da titolare in Champions League. L’ottima prestazione contro il Manchester City l’hanno dunque premiato.