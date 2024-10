Inter-Stella Rossa presenta un’anomalia positiva in vista del Torino

Inter-Stella Rossa (4-0) vede i nerazzurri trionfare nella seconda giornata della Champions League 2024/25. Con una gestione intelligente delle energie in vista della prossima sfida di campionato col Torino (sabato alle 20.45).

PARTITA INTELLIGENTE – Inter-Stella Rossa di ieri si inserisce nell’insieme di partite dominate dai nerazzurri insieme a quelle contro Lecce e Atalanta in Serie A. Non a caso tre partite sbloccate presto dagli uomini di Simone Inzaghi. Che ieri guidavano il risultato già dopo quindici minuti di gioco, grazie alla magia su punizione di Hakan Calhanoglu. Un vantaggio rapido che ha permesso all’Inter di controllare il gioco contro la Stella Rossa. Chiudendo poi i conti nella ripresa, quando il 2-0 di Marko Arnautovic spegne definitivamente ogni velleità dei serbi. I nerazzurri dimostrano di avere il pieno controllo del match, e anche i dati lo dimostrano.

Inter-Stella Rossa segna un picco positivo (in basso) nella stagione 2024/25

ENERGIE IN EQUILIBRIO – Guardando alle statistiche ufficiali fornite dalla UEFA, si può osservare un valore “anomalo” dell’Inter contro la Stella Rossa. I nerazzurri hanno infatti percorso “solo” 102,2 km. Semplicemente il dato più basso in questo avvio di stagione, per quanto riguarda lo sforzo atletico. Che dimostra come gli uomini di Inzaghi abbiano controllato il campo con grande facilità, grazie anche alla timidezza degli avversari (che si fermano addirittura a 99 km percorsi). Evitando quindi lo sforzo sovrumano richiesto nel turno precedente (117,9 km percorsi contro il Manchester City). E arrivando meno stanchi al prossimo impegno di campionato contro il Torino, sabato alle 20.45. In tal senso vanno anche non solo le scelte nella formazione iniziale, ma anche la gestione delle risorse a partita in corso. Con le sostituzioni “anticipate” di Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan e Alessandro Bastoni. Energie dosate in vista del Torino, con l’obiettivo di chiudere in bellezza prima della sosta.