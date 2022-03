Inter stanca? La risposta arriva sul campo: questione più che altro mentale

L’Inter contro la Salernitana ha ritrovato il gol e anche la vittoria. La squadra nell’ultimo periodo è stata spesso criticata perché stanca, ma contro i granata hanno dimostrato che il blocco era più psicologico che fisico.

QUESTIONE PSICOLOGICA – Segnare aiuta a segnare, e nel caso dell’Inter aiuta anche a vincere. In Inter-Salernitana si è rivisto il gioco richiesto da Simone Inzaghi con un pressing alto e una costruzione del gioco notevole. Certo, la Salernitana è pur sempre ultima in classifica, ma ricordiamo che Davide Nicola da quando è arrivato ha comunque dato un’identità alla squadra, reduce anche da quattro pareggi consecutivi (uno in particolare quello contro il Milan). La qualità e soprattutto l’intensità di gioco richiesto da Nicola – soprattutto dopo il mercato di gennaio -, non è da sottovalutare. Ora testa a Liverpool di UEFA Champions League, sfida in programma martedì 8 marzo alle 21:00. Sfida chiaramente di tutt’altro livello rispetto quella giocata ieri a San Siro. Ribaltare il risultato dell’andata (0-2) sarà praticamente un’impresa, ma quella partita dirà molto riguardo la condizione fisica e soprattutto psicologica della squadra, in vista dei prossimi impegni in campionato prima della sosta (Torino e Fiorentina). Contro la Salernitana, però, la squadra ha mandato un segnale alle avversarie e soprattutto a se stessa: il blocco era più psicologico che fisico.