Inter, stagione piena di infortuni. Allarme Calhanoglu non il primo

Hakan Calhanoglu si è infortunato con la Turchia al minuto 38 nella sfida con la Croazia, le sensazioni per il suo rientro non sono delle migliori (vedi articolo). Questi problemi però colpiscono l’Inter da inizio stagione.

INFORTUNI – Se il Napoli non ha mai avuto infortuni gravi e ha passato una stagione senza particolari problemi d’infermeria, per l’Inter è stato tutto il contrario. Il trend è inusuale in casa nerazzurra, in quanto negli ultimi anni poche volte i giocatori hanno dovuto superare guai fisici. Da agosto invece tutto gira nel verso peggiore possibile, qualsiasi calciatore nerazzurro ha avuto qualche problema a cui pensare. Si è partiti da Romelu Lukaku dopo la sfida con la Lazio, passando per Marcelo Brozovic out per 3/4 mesi, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Robin Gosens e per ultimo proprio Hakan Calhanoglu. Il turco si è fermato contro la Croazia con la maglia della Turchia, le sensazioni sul suo stop non sono positive. Il prossimo mese è quello cruciale per l’Inter, il rischio è di vederlo poco e a metà servizio.

Inter, problemi di forma?

CAUSE – Molti sono stati i problemi di natura muscolare in casa Inter e qualche dubbio è lecito sulla preparazione di inizio stagione. Brozovic ha avuto quattro infortuni in poco più di cinque mesi, lasciando la squadra orfana del suo faro per un tempo incredibilmente lungo. Joaquin Correa ha vissuto i suoi soliti guai muscolari, che però hanno costellato la sua intera carriera. Lukaku ha saltato mesi di partite per un’iniziale semplice distrazione dei flessori, a cui poi hanno seguito ricadute ed ulteriori questioni da risolvere. Edin Dzeko ha avuto noie in nazionale con la Bosnia, infatti si allena a parte ad Appiano Gentile. Calhanoglu è solo l’ultimo di una lista infinita di infortuni, che stanno condizionando il rendimento e la stagione nerazzurra. Le energie sono in calo, il momento richiede il massimo sforzo.