Inter, stagione di fuoco: -1 da tutte le gare giocabili

Una vera e propria stagione di fuoco quella che sta disputando l’Inter, che fin qui è scesa in campo per ben quarantasei volte. Mancano ancora dieci partite da giocare, potenzialmente undici. Con solo l’incognita Champions League a separare i nerazzurri da un vero e proprio en-plein di partite.

STAGIONE DI FUOCO – Serie A, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. L’Inter è la squadra italiana a scendere in campo più volte in questa stagione. Ben quarantasei fino ad ora, con trentuno gare di campionato, dieci di Champions League, una di Supercoppa e quattro di Coppa Italia. Nove soltanto ad aprile (che si chiuderà con la sfida casalinga di domenica contro la Lazio). “Soltanto” otto invece a maggio, dove l’Inter è attesa dal doppio confronto con il Milan e dalla finale della coppa nazionale contro la vincente tra Fiorentina e Cremonese.

MENO UNO – Proprio la sfida di Champions League con il Milan resta l’ostacolo per l’Inter verso un vero e proprio en-plein di partite. Perché al momento sono cinquantasei in totale gli impegni in calendario per i nerazzurri. Che diventerebbero cinquantasette in caso di approdo alla finale europea, in programma il 10 giugno a Istanbul contro la vincente della semifinale tra Manchester City e Real Madrid. Arrivarci vorrebbe dire aver disputato ogni singola partita stagionale possibile, a dimostrazione del lavoro di Simone Inzaghi che – tolto il campionato – ha portato l’Inter a giocarsi ogni competizione fino alla fine.