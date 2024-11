Inter, staffetta Taremi-Lautaro Martinez fondamentale. Inzaghi ha già la soluzione

Se il primo approccio sarà il Venezia di Eusebio Di Francesco, in casa Inter si pensa anche a come gestire le forze in vista della Champions League e della sfida contro il Napoli di settimana prossima.

RIPOSO – In vista della delicata sfida contro il Venezia nonostante la disparità tecnica, Simone Inzaghi sa bene che dovrà gestire le forze per far fronte al trittico di partite che andrà a dire tantissimo sul futuro della Serie A e della squadra di Simone Inzaghi. Dopo il Venezia ci sarà il primo vero match-point di Champions League con l’arrivo a San Siro dell’Arsenal. Domenica prossima invece, sempre al Meazza, ci sarà il Napoli di Antonio Conte e Romelu Lukaku. Entrambi arriveranno come ex nerazzurri che hanno vinto l’ultimo scudetto proprio a Milano.

Inter, una staffetta fondamentale per Inzaghi

STAFFETTA – Simone Inzaghi nella sfida di oggi si affiderà a Marcus Thuram in avanti con il supporto di Mehdi Taremi. Lautaro Martinez invece partirà dalla panchina pronto a entrare a gara in corso se le cose dovessero mettersi male. Anche se potrebbe accadere il contrario, con il francese in panchina e il capitano nerazzurro in campo. In queste partite è fondamentale sia per il tecnico che per i giocatori trovare il giusto equilibrio tra i minuti giocati e invece il riposo. Riposo che resta fondamentale in settimane come queste, se si pensa che dopo il Napoli ci sarà la terza pausa delle Nazionali e che dunque terrà impegnati gran parte del gruppo titolare. Contro l’Arsenal invece, si dovrà rivedere la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram così da preservare anche Taremi e creare il primo dubbio di formazione in vista del Napoli.