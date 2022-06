Inter, sta per scoccare la mezzanotte: l’ultima ora di Vecino e non solo

Inter pronta a iniziare una nuova stagione con più carica e con nuove vecchie ambizioni di successo. A non far parte del nuovo gruppo-squadra saranno in tanti. Qualcuno ha già salutato, come Vecino. Altri lo faranno a mercato aperto. E i nuovi acquisti già messi sotto contratto sono ufficialmente in arrivo, mentre per gli altri bisognerà pazientare un po’

ULTIMA ORA NERAZZURRA – Il 30 giugno 2022 sta per volgere al termine. Ciò significa che a mezzanotte, quando il 1° luglio prenderà il sopravvento, un’altra stagione calcistica inizierà ufficialmente. E con essa la finestra estiva del calciomercato. Per l’Inter in realtà è già iniziata in largo anticipo, come dimostrato dal ritorno già ufficiale di Romelu Lukaku (vedi editoriale). Oltre agli arrivi, però, sarà anche tempo di partenze. E quindi di saluti. A dire ufficialmente addio ai colori nerazzurri ecco Matias Vecino (vedi focus), in uscita a parametro zero ma ancora senza una destinazione. Chi invece ha già deciso dove giocare è la coppia formata da Andrea Ranocchia (Monza) e Ivan Perisic (Tottenham). Saluta l’Inter anche Felipe Caicedo (Genoa) ma in questo caso per fine prestito. Chi non giocherà è Aleksandar Kolarov, che ha deciso di ritirarsi dopo il biennio nerazzurro. Questi i cinque addii all’Inter presto ufficiali. Nell’elenco non figura il capitano Samir Handanovic, di cui al momento non è stato annunciato il rinnovo. A differenza di Vecino e compagnia, però, Handanovic non farà mancare la sua firma sul rinnovo. Pertanto non avrà motivo di salutare a mezzanotte, quando invece l’Inter potrà finalmente annunciare André Onana (vedi focus). E non solo: sta per scoccare l’ora nerazzurra di Henrikh Mkhitaryan (vedi focus). Buon 1° luglio 2022 a tutti… un’ora prima: prepariamoci a vivere un’estate diversa dalle altre.